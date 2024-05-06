"Верес" здобув вольову перемогу над "Минаєм" та вибрався із зони прямого вильоту з УПЛ (відео)

Рівненський клуб оформив камбек у грі проти закарпатців, збільшивши свої шанси залишитися в елітному дивізіоні.

"Верес" на своєму полі обіграв "Минай" у заключному матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному закінчився з рахунком 3:1 .

Уже на 5-й хвилині зустрічі гостей вивів уперед Артур Ременяк. Однак рівненська команда ще до перерви відігралася – Яго Сікейра відзначився на 30-й хвилині.

У другому таймі команда Олега Шандрука забила ще двічі та в підсумку здобула вольову перемогу. На 62-й хвилині влучного удару завдав Віталій Дахновський, а на 87-й хвилині Дмитро Шастал добив м'яч у ворота після того, як голкіпер минайців Олександр Кемкін парирував його удар з пенальті.

Огляд матчу "Верес" – "Минай"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Верес" (23 очки) обійшов "Металіст 1925" (22 бали) та залишив зону прямого вильоту з УПЛ, піднявшись на 14-те місце. "Минай" (19 пунктів) залишився на останній позиції.

У наступному турі УПЛ рівненський клуб 13 травня зустрінеться із "Зорею", а підопічні Желько Любеновича 11 травня поміряються силами з "Ворсклою".

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