"Верес" здобув вольову перемогу над "Зорею", перервавши свою безвиграшну серію в УПЛ (відео)

Рівненський клуб поліпшив своє становище у турнірній таблиці чемпіонату України.

"Верес" здобув вольову перемогу над "Зорею" в домашньому матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 2:1 .

Уже на 9-й хвилині зустрічі луганці відкрили рахунок – Ігор Горбач забив після передачі Дениса Антюха.

Однак господарі досить швидко відігралися – на 18-й хвилині Марко Мрвальєвич завдав точного удару головою, скориставшись подачею Михайла Протасевича.

Переможний гол рівненський клуб організував на початку другого тайму завдяки бразильським легіонерам. На 54-й хвилині Луан з двадцяти метрів влучно пробив низом, перед цим отримавши м'яч від Яго Сікейри.

Огляд матчу "Верес" – "Зоря"

Таким чином, "Верес" перервав свою чотириматчеву безвиграшну серію в УПЛ та з 9 очками піднявся на 11-те місце турнірної таблиці. "Зоря" з 12 балами посідає 7-му сходинку.

У десятому турі чемпіонату України, який відбудеться після міжнародної паузи, "Верес" 20 жовтня у гостях зіграє проти "Чорноморця", а "Зоря" того ж дня зустрінеться з "Кривбасом".

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