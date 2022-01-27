Верховна Рада України ухвалила закон "Про антидопінгову діяльність у спорті"

Верховна Рада України ухвалила закон "Про антидопінгову діяльність у спорті"

За це рішення проголосували 303 народні депутати.

Верховна Рада України ухвалила закон "Про антидопінгову діяльність у спорті".

Про це повідомила пресслужба ВРУ. За "антидопінговий" закон проголосували 303 народні депутати.

Цей закон визначає правові та організаційні засади провадження антидопінгової діяльності в Україні, повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування, обов’язки відповідних закладів, установ, організацій та фізичних осіб щодо запобігання застосуванню та поширенню допінгу в спорті.

Згідно з ухваленим законом, "антидопінгова діяльність" - це заходи, спрямовані на запобігання та протидію використанню допінгу в спорті, встановлення відповідальності за порушення антидопінгових правил та інші дії, визначені Всесвітнім антидопінговим кодексом.

Законом уточнено визначення антидопінгових правил та додано нову статтю "Антидопінгові правила"; повноваження Національного антидопінгового центру; вимоги до директора Національного антидопінгового центру, Наглядової ради, номінаційного комітету та комітету із терапевтичного використання.

Після ухвалення закону різні посади в антидопінговій сфері всередині країни можуть обіймати лише громадяни України.

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