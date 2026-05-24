Верховен після поразки від Усика розніс рефері та звернувся до українця
Нідерландець вважає, що суддя в ринзі передчасно зупинив поєдинок.
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен прокоментував поразку нокаутом у бою проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українця Олександра Усика.
Верховен висловив незгоду з рішенням рефері зупинити поєдинок в 11-му раунді.
Також нідерландець звернувся до Усика, подякувавши йому за шанс спробувати себе у титульному бою в професійному боксі.
"Я вважаю, що це була передчасна зупинка. До кінця раунду залишалося лише кілька секунд. Або дайте мені піти на щиті, або хоча б дочекайтеся завершення раунду — саме так я це бачив. Я дуже вдячний за цей шанс. Усик погодився на бій, а WBC дала мені цю можливість", — сказав Ріко у ринзі після бою.
"Це відстій. Це відстій. Мені здавалося, що я був так близько до того, щоб шокувати світ. І… так. Я тут, щоб залишитися. Думаю, я показав світу, що я точно вмію боксувати. Навіть як кікбоксеру мені казали: "Хто цей хлопець? Він нічого не може. Це максимум чотири чи п'ять раундів.
Але я думаю, що після чотирьох-п'яти раундів ми були вже доволі рівні за суддівськими записками. Тож це вже був божевільний, божевільний виступ. Але все одно я відчував, що я був так близько до перемоги. Але що є, то є", — сказав Верховен у коментарі DAZN.
Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій.
Усик уперше в кар'єрі бився не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. Для 39-річного українця це 25-та перемога на професійному рингу (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.
Бій проти Усика став 37-річного Верховена другим у професійному боксі — у квітні 2014 року нідерландець у другому раунді нокаутував угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.
Верховен є одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог.
