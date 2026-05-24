Ріко Верховен / Фото: Денис Дідківський

Реклама

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен подав офіційний протест щодо результату бою проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українця Олександра Усика.

Про це Верховен повідомив у себе в Instagram-сторіз.

Верховен подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком / instagram.com/ricoverhoeven

"Подали офіційний протест уже дорогою в аеропорт. Правила мають сенс лише тоді, коли їх дотримуються у найважливіші моменти", — написав Ріко.

Реклама

У поєдинку, який відбувся в ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, українець переміг нідерландця технічним нокаутом в 11-му раунді.

Спочатку Усик відправив суперника в нокдаун, але той зумів підвестися на ноги і продовжити поєдинок. Українець одразу ж пішов добивати нідерландця і рефері за секунду до завершення 11-го раунду зупинив бій.

Після поразки Верховен обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Зазначимо, що на момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

Реклама

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після перемоги чоловіка над Верховеном.

Також на нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

Крім того, до вашої уваги відеоогляд бою Усик — Верховен.

Реклама

Новини партнерів