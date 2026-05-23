- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
Верховен прибув на бій з Усиком
Нідерландець уже на місці битви проти українського чемпіона.
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен приїхав на арену в Гізі, де вже зовсім скоро проведе бій з чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українцем Олександром Усиком.
Про це повідомляє ТСН.
Де дивитися бій Усик — Верховен
Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою доступна на нашому сайті.
Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі доступний повний вечір боксу з усім файткардом — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.
Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.
Головний бій Усик — Верховен розпочнеться після всіх поєдинків андеркарду, орієнтовно о 23:45 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що українець Даніель Лапін сенсаційно програв нокаутом в андеркарді бою Усик — Верховен.