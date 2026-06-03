Верховен увійшов до рейтингів WBC та WBA після поразки від Усика

Ріко Верховен / Фото: Денис Дідківський

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Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен увійшов до рейтингів WBC та WBA в надважкій вазі після поразки від чемпіона світу в хевівейті за версіями WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика.

В оновленому рейтингу надважковаговиків від WBC нідерландець посідає восьме місце, а в аналогічному рейтингу WBA розташовується на 15-й позиції.

Аби потрапити до рейтингів топбоксерів хевівейту, Верховену вистачило двох поєдинків на професійному ринзі. До бою з українцем Ріко боксував лише одного разу — у квітні 2014 року він у другому раунді нокаутував угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

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Огляд бою Усик — Верховен

Усик — Верховен: підсумки бою

У ніч проти 24 травня Усик у єгипетському місті Гіза переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Також Верховен розкритикував рефері через те, що той нібито скоротив обов'язковий відлік часу для відновлення після нокдауну.

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У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.

Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

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Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Також тренер Верховена прокоментував критику на адресу Усика після перемоги над кікбоксером.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Олександр після поєдинку розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

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Також Усик висловився про потенційний реванш з Верховеном і назвав умову.

Крім того, Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

На нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

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