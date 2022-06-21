Вернидуб офіційно очолив "Кривбас": клуб представив нового головного тренера потужним відео

Криворізький "Кривбас" повідомив про те, що новим керманичем команди став Юрій Вернидуб.

Зазначається, що 56-річний фахівець підписав угоду з клубом на три роки.

Про призначення Вернидуба на посаду головного тренера "Кривбаса" повідомив офіційний сайт криворізького колективу.

"Для мене велика честь в цей складний для нашої країни час тренувати саме український клуб. Клуб з великим славетним ім'ям і чималими амбіціями. А також це надасть нові можливості в інформуванні та допомозі Збройним Силам України", - зазначив Вернидуб.

До тренерського штабу Вернидуба у "Кривбасі" увійшли Дмитро Кара-Мустафа, Ігор Фокін, тренер-аналітик Валерій Михайленко та тренер воротарів Тарас Гребенюк. Щодо Вернидуба, то на цій посаді він змінив Олександра Бабича, під керівництвом якого криворізька команда вийшла до української Прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону, посівши в Першій лізі другу сходинку (Чемпіонат України достроково було завершено через повномасштабне вторгнення РФ, прим.). Після цього тренувальним процесом керував колишній головний тренер "Кривбасу" Геннадій Приходько, під керівництвом якого команда розпочинала минулий сезон.

Цікаво, що пресслужба "Кривбаса" представили Вернидуба вболівальникам завдяки потужному відео.

Останнім клубом Вернидуба перед "Кривбасом" був молдавський "Шериф", який він очолював від січня 2021 року. Під його керівництвом команда виграла Чемпіонат Молдови та вперше в історії вийшла до групи Ліги чемпіонів, де посіла третє місце. В Україні тренер відомий по роботі із луганською "Зорею", яка під його керівництвом посідала третє місце у Прем'єр-лізі та двічі грала у груповому раунді Ліги Європи.

Додамо, що після початку повномасштабного вторгнення російських військ Вернидуб одразу повернувся до України та вступив до лав ЗСУ, де зараз захищає рідну країну від окупантів. Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного його переведено до Кривого Рогу для подальшого проходження військової служби.

"Це дозволить йому у вільний від виконання службових обов’язків час надавати необхідну методичну допомогу тренерському колективу в підготовці спортсменів до змагань за умови дотримання законодавства про працю", - зазначено в офіційному листі від Міністерства оборони на адресу клубу.

Орієнтовна дата початку нового сезону у Прем'єр-лізі – 20 серпня. Матчі чемпіонату можуть пройти на території України та за кордоном.

Читайте також:

Один із них грав за "Шахтар": "Кривбас" звільнив двох співробітників клубу через проросійську позицію

Клубні емблеми стали синьо-жовтими: "Кривбас" запустив патріотичний флешмоб на підтримку України

Чергові санкції проти агресорів: Росію та Білорусь усунули від Євроліги з пляжного футболу