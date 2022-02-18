Вернидуб - перший український тренер за сім років, який виграв матч плейоф єврокубків

Вернидуб - перший український тренер за сім років, який виграв матч плейоф єврокубків

Востаннє подібне підкорялося Сергію Реброву.

Український тренер Юрій Вернидуб, який очолює молдавський " Шериф ", встановив незвичайне досягнення.

Так, 56-річний фахівець став першим українським тренером за сім років, який виграв матч плейоф єврокубків. Зазначимо, що подібне сталося після домашньої перемоги "Шерифа" в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти португальської "Браги" (2:0).

Зазначимо, що востаннє це вдавалося українським тренерам ще у сезоні 2014/15: Сергій Ребров здобував перемоги, очолюючи "Динамо" у плейоф Ліги Європи, а Мирон Маркевич - з "Дніпром" (саме він і був останнім українським тренером з перемогами у плейоф).

З часу останньої перемоги "Дніпра" Маркевича над "Наполі" у півфіналі Ліги Європи повторити це досягнення мав можливість лише Сергій Ребров. Ще як тренер "Динамо" у сезоні 2015/16 він виступав у плейоф Ліги чемпіонів, але там програв "Ман Сіті" у 2-матчевому протистоянні (1:3, 0:0).

Водночас Ребров мав можливість повторити це досягнення і як тренер угорського "Ференцвароша". Але упродовж трьох сезонів він жодного разу не грав з командою у плейоф єврокубків.

Вернидуб очолив "Шериф" наприкінці 2020 року. Під його керівництвом команда стала чемпіоном країни у сезоні 2020/21.

У сезоні 2021/22 Вернидуб встановив національний рекорд Молдови - перший тренер, що вивів "Шериф" у групу Ліги чемпіонів і пройшов з нею у плейоф єврокубків. Саме з Ліги Чемпіонів український керманич перемістився до Ліги Європи;

"Шериф" під керівництвом Вернидуба лідирує у чемпіонаті Молдови, маючи 44 очки після 17 матчів.

Додамо, що наприкінці 2021 року Вернидуб підписав новий контракт з "Шерифом".