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Вернидуб - перший український тренер за сім років, який виграв матч плейоф єврокубків

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Вернидуб - перший український тренер за сім років, який виграв матч плейоф єврокубків

Associated Press

Востаннє подібне підкорялося Сергію Реброву.

Український тренер Юрій Вернидуб, який очолює молдавський "Шериф", встановив незвичайне досягнення.

Так, 56-річний фахівець став першим українським тренером за сім років, який виграв матч плейоф єврокубків. Зазначимо, що подібне сталося після домашньої перемоги "Шерифа" в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти португальської "Браги" (2:0).

Зазначимо, що востаннє це вдавалося українським тренерам ще у сезоні 2014/15: Сергій Ребров здобував перемоги, очолюючи "Динамо" у плейоф Ліги Європи, а Мирон Маркевич - з "Дніпром" (саме він і був останнім українським тренером з перемогами у плейоф).

З часу останньої перемоги "Дніпра" Маркевича над "Наполі" у півфіналі Ліги Європи повторити це досягнення мав можливість лише Сергій Ребров. Ще як тренер "Динамо" у сезоні 2015/16 він виступав у плейоф Ліги чемпіонів, але там програв "Ман Сіті" у 2-матчевому протистоянні (1:3, 0:0).

Водночас Ребров мав можливість повторити це досягнення і як тренер угорського "Ференцвароша". Але упродовж трьох сезонів він жодного разу не грав з командою у плейоф єврокубків.

  • Вернидуб очолив "Шериф" наприкінці 2020 року. Під його керівництвом команда стала чемпіоном країни у сезоні 2020/21.
  • У сезоні 2021/22 Вернидуб встановив національний рекорд Молдови - перший тренер, що вивів "Шериф" у групу Ліги чемпіонів і пройшов з нею у плейоф єврокубків. Саме з Ліги Чемпіонів український керманич перемістився до Ліги Європи;
  • "Шериф" під керівництвом Вернидуба лідирує у чемпіонаті Молдови, маючи 44 очки після 17 матчів.

Додамо, що наприкінці 2021 року Вернидуб підписав новий контракт з "Шерифом".

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