Вернидуб поставив підніжку колишній команді: "Зоря" в "перестрілці" втратила очки з аутсайдером УПЛ

У неділю, 2 жовтня, в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) зійшлися луганська "Зоря" та криворізький "Кривбас".

"Зоря" та "Кривбас" розписали нічию в заключному матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 2:2 .

Криворізький клуб вийшов уперед на 10-й хвилині зустрічі - Олексій Хобленко реалізував пенальті. Проте вже за сім хвилин номінальні господарі відновили паритет зусиллями Ігоря Кирюханцева.

На 28-й хвилині "Зоря" вже була попереду - Кирюханцев оформив дубль. Однак втримати перемогу луганцям не вдалося. Гол Назара Волошина на 66-й хвилині приніс підопічним Юрія Вернидуба нічию в матчі з його колишньою командою.

Після цього поєдинку "Зоря" з 10 очками розташувалася на третьому місці в таблиці УПЛ. "Кривбас" з 2 балами посідає останню сходинку.

У наступному турі луганці зіграють із "Дніпром-1", а команда Вернидуба прийматиме "Минай". Обидва матчі відбудуться 9 жовтня.

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