Вернидуб поставив підніжку своїй колишній команді: "Зоря" підпустила "Динамо" в таблиці УПЛ (відео)

Луганці не впоралися з "Кривбасом".

"Зоря" поступилася "Кривбасу" у виїзному матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) – 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі криворіжці забили після перерви. На 50-й хвилині Ріфет Капич розібрався з обороною луганців і з меж штрафного відправив м'яч точно в "дев'ятку".

Зазначимо, що на 55-й хвилині матч у Кривому Розі переривався через повітряну тривогу, яка тривала пів години. Повернувшись з укриття на поле, команди голів не забивали.

Таким чином, головний тренер криворізького клубу Юрій Вернидуб ускладнив своїй колишній команді боротьбу за призові місця.

Огляд матчу

Буде додано пізніше.

"Кривбас" (28 очок) посідає шосте місце в УПЛ. "Зоря" (40 балів) залишилася на третій сходинці, підпустивши до себе "Динамо" на відстань одного залікового пункту.

У наступному турі "Кривбас" 14 квітня на виїзді зіграє з "Минаєм", а "Зоря" 15 квітня зустрінеться з "Дніпром-1".

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