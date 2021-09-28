Вернидуб шокував Мадрид: команда українського тренера завдала поразки "Реалу" в Лізі чемпіонів (відео)

Черговий сенсаційний результат від чемпіона Молдови.

Мадридський "Реал" сенсаційно програв тираспільському "Шерифу" у домашньому матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершилася з рахунком 1:2.

Поєдинок пройшов за переваги "вершкових", але забити першою змогла команда Віталія Вернидуба. На 25-й хвилині господарів шокував гол Джасура Джахшибаєва.

"Реал" же відігратися зміг лише після перерви, та й то лише з пенальті, який реалізував Карім Бензема на 65-й хвилині.

Матч котився до сенсаційної нічиєї, але наприкінці поєдинку гості змогли просто таки шокувати "Реал", коли перемогу їм приніс гол Себастьєна Тіля.

В іншому матчі 2-го туру групи D донецький "Шахтар" у Києві на НСК "Олімпійський" зіграв внічию з рахунком 0:0 із міланським "Інтером".

У першому турі "Шериф" сенсаційно обіграв "Шахтар" (2:0), а "Реал" завдав поразки "Інтеру" (1:0).

"Шахтар" (2:0), а "Реал" "Інтеру" (1:0). По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.

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