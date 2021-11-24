Вернидуб вирушає до Ліги Європи: "Реал" розбив "Шериф" і вийшов у плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Вернидуб вирушає до Ліги Європи: "Реал" розбив "Шериф" і вийшов у плейоф Ліги чемпіонів (відео)

"Королівський клуб" взяв реванш за поразку на "Бернабеу".

Мадридський "Реал" на виїзді розгромив тираспольський "Шериф" ( 3:0 ) у поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів і гарантував собі путівку до 1/8 фіналу.

Підопічні Карло Анчелотті відкрили рахунок на 30-й хвилині зусиллями Давида Алаби.

Наприкінці першого тайму Тоні Кроос зміцнив перевагу "вершкових".

Крапку в матчі на 55-й хвилині поставив Карім Бензема, якому сьогодні суд виніс вирок у справі про інтим-шантаж.