Вернидуб вирушає до Ліги Європи: "Реал" розбив "Шериф" і вийшов у плейоф Ліги чемпіонів (відео)

"Королівський клуб" взяв реванш за поразку на "Бернабеу".
Мадридський "Реал" на виїзді розгромив тираспольський "Шериф" (3:0) у поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів і гарантував собі путівку до 1/8 фіналу.
Підопічні Карло Анчелотті відкрили рахунок на 30-й хвилині зусиллями Давида Алаби.
Наприкінці першого тайму Тоні Кроос зміцнив перевагу "вершкових".
Крапку в матчі на 55-й хвилині поставив Карім Бензема, якому сьогодні суд виніс вирок у справі про інтим-шантаж.
- В іншому матчі п'ятого туру групи D донецький "Шахтар" (1 бал) на виїзді програв міланському "Інтеру" (0:2) і втратив шанси поборотися за єврокубкову весну. Команда Роберто Де Дзербі вже точно фінішує на останній сходинці.
- "Реал" (12 очок) разом з "Інтером" (10 балів) вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Шериф" (6 пунктів) під керівництвом українського тренера Юрія Вернідуба посів третє місце та навесні зіграє в Лізі Європи.
- Поєдинки заключного шостого туру в квартеті D заплановано на 7 грудня: "Реал" - "Інтер", "Шахтар" - "Шериф".