Вернидуб залишив посаду у молдовській сенсації Ліги чемпіонів, його вже "сватають" до українського клубу

Вернидуб залишив посаду у молдовській сенсації Ліги чемпіонів, його вже "сватають" до українського клубу

Український спеціаліст Юрій Вернидуб залишив посаду головного тренера тираспольського "Шерифа".

Рішення про припинення співпраці з чемпіоном Молдови було ухвалено після прохання самого фахівця.

Про це повідомили на офіційному сайті "Шерифа".

"У зв'язку зі обставинами, що склалися, і на прохання українського фахівця Юрія Вернидуба, керівництво "Шерифа" та головний тренер клубу припинили співпрацю за взаємною згодою сторін. Юрій Миколайович Вернидуб залишиться назавжди в історії клубу", - йдеться у повідомленні.

Український тренер очолював "Шериф" із січня 2021 року. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат Молдови та вперше в історії вийшла до групи Ліги чемпіонів, де посіла третє місце.

Тим часом ЗМІ зазначають, що Вернидуб близький до укладання контракту із клубом Першої ліги України - "Кривбасом". Як повідомляє Sport Arena, тренер уже побував у Кривому Розі, де обговорив із керівництвом клубу можливу співпрацю. Сторони близькі до того, щоб домовитися за контрактом.

Наразі тренувальним процесом керує колишній головний тренер "Кривбасу" Геннадій Приходько, під керівництвом якого команда розпочинала минулий сезон.

Нагадаємо, що півзахисник київського "Динамо" та збірної України Віктор Циганков вже цього літа може змінити клубну прописку.

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