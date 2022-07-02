Вернидуб показав патріотичне татуювання та розповів, як поєднує службу в ЗСУ з тренерською роботою

Вернидуб показав патріотичне татуювання та розповів, як поєднує службу в ЗСУ з тренерською роботою

Новоспечений головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб показав своє нове татуювання. 56-річний фахівець присвятив його Україні.

На його правому плечі тепер зображені прапор та герб України, під якими розташоване гасло "Слава Україні". Композицію доповнють яскраві символи нашої країни - колоски пшениці та ягоди калини.

Як повідомила пресслужба криворізького клубу, Вернидуб усе життя був проти татуювань, навіть забороняв робити їх дружині та дітям. Але служба у Збройних силах України змінила його думку.

facebook.com/fckryvbas

facebook.com/fckryvbas

Також 56-річний спеціаліст зізнався, як поєднуватиме роботу в "Кривбасі" та службу в армії.

"Був наказ про моє переведення. Ніхто мене не звільняв з лав ЗСУ, я не підписував контракт. Я сам повернувся дуже швидко і 27 лютого мобілізувався.

Мені дали можливість (працювати з командою - прим.), довго розмовляли на цю тему. Я не міг зрозуміти, як це може бути в час, коли йде війна. Але, люди переконали мене, що потрібно займатися своєю справою. Зараз є можливість займатися тренерською діяльністю, перебуваючи в ЗСУ.

Якщо мені зателефонують і скажуть, що потрібно з’явитися за місцем моєї служби, то я повинен одразу це зробити. Переодягнутися у свою військову форму та поїхати туди, де я приписаний.

Я вже пару разів їздив. Щоб мене бачили, познайомитися з хлопцями. Там, де я був раніше, було дуже "весело та гаряче", – сказав Вернидуб в інтерв'ю Профутбол Digital.

Останнім клубом Вернидуба перед "Кривбасом" був тираспольський "Шериф", який він очолював від січня 2021 року. Під його керівництвом команда виграла Чемпіонат Молдови та вперше в історії вийшла до групи Ліги чемпіонів, де посіла третє місце. В Україні тренер відомий по роботі із луганською "Зорею", яка під його керівництвом посідала третє місце у Прем'єр-лізі та двічі грала у груповому раунді Ліги Європи.

Додамо, що після початку повномасштабного вторгнення російських військ Вернидуб одразу повернувся до України та вступив до лав ЗСУ, щоб захищати рідну країну від окупантів. Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного його переведено до Кривого Рогу для подальшого проходження військової служби.

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