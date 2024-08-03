Верняєв виступив у фіналі Олімпіади-2024 у вправах на коні: результат українського гімнаста

Український гімнаст Олег Верняєв виступив у фіналі вправ на коні на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Він отримав оцінку 14,966 бала та посів п'яте місце. Потрапивши до топ-5, українець встановив особистий рекорд в олімпійських фіналах вправ на коні.

Олімпійським чемпіоном у цій дисципліні став ірландець Ріс Мак-Кленаган. "Срібло" виборов Наріман Курбанов з Казахстану, а "бронзу" – американець Стівен Недорошик.

Олімпійські ігри-2024. Спортивна гімнастика. Вправи на коні. Чоловіки. Фінал

1. Ріс Мак-Кленаган (Ірландія) – 15,533

2. Наріман Курбанов (Казахстан) – 15,433

3. Стівен Недорошик (США) – 15,300

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5. Олег Верняєв (Україна) – 14,966

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Раніше Верняєв став восьмим на Олімпіаді-2024 у фіналі особистого багатоборства. Також Олег посів п'яте місце у складі збірної України у командному багатоборстві.

Верняєв ще має шанс здобути медаль на ОІ-2024. У понеділок, 5 серпня, він разом з ще одним українцем Іллею Ковтуном виступить у фіналі на паралельних брусах.

30-річний Верняєв – олімпійський чемпіон Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро на паралельних брусах та срібний призер у багатоборстві. У жовтні 2020 року його відсторонили від змагань, а 2021-го дискваліфікували на чотири роки через знайдений в організмі заборонений препарат мельдоній. Через це він був змушений пропустити Олімпіаду-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася влітку 2021 року. У березні 2023 року Олегу вдвічі скоротили дискваліфікацію за вживання допінгу, яка мала тривати до листопада 2024 року, відтак він отримав можливість виступити на ОІ-2024 в Парижі.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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