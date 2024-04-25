Верняєв здобув "срібло" на чемпіонаті Європи-2024 зі спортивної гімнастики

Для Олега це перша від 2017 року медаль на континентальних першостях.

Збірна України завоювала першу медаль на чемпіонаті Європи 2024 року зі спортивної гімнастики, який відбувається в італійському Ріміні. Олег Верняєв став срібним призером у багатоборстві.

30-річний українець посів друге місце у багатоборстві, набравши сумарно 84,031 бала.

Чемпіоном Європи у багатоборстві став кіпріот Маріос Георгіу – 84,265 бала. Трійку призерів замкнув італієць Юмін Аббадіні.

У багатоборстві Україну також представляв Ілля Ковтун, який посів шосте місце з результатом 83,331 бала.

Для Верняєва це 13-та в кар'єрі медаль на рівні чемпіонату Європи та перша від 2017 року.

Зазначимо, що у березні 2023 року Верняєву вдвічі скоротили дискваліфікацію за вживання допінгу. Його відсторонили від змагань у жовтні 2020-го, а 2021-го дискваліфікували на чотири роки через знайдений в організмі заборонений препарат мельдоній.

Верняєв – олімпійський чемпіон Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро на паралельних брусах та срібний призер у багатоборстві. Він також є чемпіоном світу 2014 року та шестиразовим чемпіоном Європи.

Чоловічий чемпіонат Європи у Ріміні триватиме до 28 квітня. А вже від 2 до 5 травня тут же відбудеться жіноча континентальна першість зі спортивної гімнастики.

Нагадаємо, попереднє Євро-2023 зі спортивної гімнастики, де виступали чоловіки та жінки, українська збірна закінчила з чотирма нагородами (одне "золото" та три "бронзи"), посівши п'яте місце в медальному заліку.

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