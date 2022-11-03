Верняєв зробив безкомпромісну заяву щодо росіян і білорусів у спорті: потужне відео

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв у рамках проєкту "Спортивний фронт" закликав довічно дискваліфікувати російських та білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні.

"Свій рідний Донецьк я востаннє бачив ще 2012 року. А невдовзі війна майже на 9 років забере у мене можливість повертатися додому. Із початком повномасштабного вторгнення тренування відійшли на другий план. Від перших днів я почав волонтерити, як і деякі мої колеги, українські гімнасти. Близько трьох тисяч спортсменів та тренерів наразі боронять Незалежність нашої країни. Понад сто з них більше ніколи не повернуться додому.

Усіх російських та білоруських спортсменів, які підтримують повномасштабне вторгнення та риторику Кремля, слід довічно дискваліфікувати. "Швидше, вище, сильніше – разом" – нове гасло Міжнародного олімпійського комітету. Але росіяни та білоруси не дотримуються його. Вочевидь, що ми не разом", – сказав Верняєв.

Додамо, що ще на початку повномасштабного російського вторгнення Верняєв зі зброєю в руках став на захист України. Окрім того, він закликав повністю ізолювати РФ від міжнародного спорту.

Нагадаємо, раніше Україна бойкотувала конгрес Міжнародної федерації гімнастики через те, що до нього допустили представників країн-агресорок.

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