Вершина цинізму: футболіст-зрадник Тимощук емоційно святкував чемпіонство в Росії (фото)

Екскапітан збірної України Анатолій Тимощук щиро радів, святкуючи чергове чемпіонство пітерського "Зеніта" в чемпіонаті Росії.

Від моменту початку військової агресії Росії проти України Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви, а також не припинив працювати в санкт-петербурзькому "Зеніті". Натомість він напередодні бурхливо відсвяткував виграш пітерським клубом золотих медалей чемпіонату РФ.

Після тріумфу в національній першості країни-агресорки Тимощук з усмішкою на обличчі фотографувався з трофеєм та посилав повітряні серця російським уболівальникам на трибуни.

Відповідні фотографії з'явилися в соцмережах.

Look at who made a public appearance yday…



Celebrating winning a ‘title’ last night whilst his countrymen are bombed, deported raped & killed by the country that pays his wages… pic.twitter.com/o1roNt5NYP — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 1, 2022

Нагадаємо, Тимощук був рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України. На його рахунку 144 поєдинки у синьо-жовтій футболці.

11 березня Тимощука офіційно викреслили з історії українського футболу. Українська асоціація футболу позбавила його всіх титулів, нагород, почесних звань і тренерської ліцензії, а також виключила з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Наприкінці березня депутати Луцької міської ради позбавили Анатолія звання "Почесний громадянин міста Луцька". Своєю чергою, батько футболіста, який проживає в Луцьку, записався до тероборони міста.

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