"Вершина, яку ми хочемо підкорити": Бейл сподівається на вихід збірної Уельсу на ЧС-2022

Форвад збірної Уельсу Гарет Бейл поділився очікуваннями від фіналу плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти України.

Вирішальний поєдинок за останню європейську путівку на мундіаль відбудеться в неділю, 5 червня, на стадіоні "Мілленіум" у Кардіффі.

Найкращий бомбардир в історії збірної Уельсу, який днями попрощався з "Реалом", розповів про мотивацію валлійської команди.

"Це важлива гра. Важко вибрати. Ми грали у півфіналі Євро. Це відповідальний матч, ніхто цього не заперечує. Ми тільки один раз грали на чемпіонаті світу, і це та вершина, яку ми хочемо підкорити. Це дуже важливий матч, який ми дуже хочемо виграти, щоб досягти своєї мети.

Як ми готуємось? Всі займаються звичними справами, як і я. Кожен справляється з цим по-своєму. Ми розуміємо важливість цього матчу і маємо показати хорошу гру. Ми нормально підходимо до матчу як команда. Грати вдома – це велика перевага. Нам подобається грати вдома перед власними вболівальниками. Для нас стадіон як казан. Атмосфера, яку створюють наші вболівальники, лякає інші команди.

Нас не повинна відволікати думка про перемогу. Ми дуже хочемо цього, але нам треба зосередитись на тому, що відбувається тут і зараз. Ми повинні зосередитися на цій складній грі. Ми розуміємо, які жахливі речі відбуваються в Україні. Наші серця з українськими дітьми, родинами та з українським народом. Ми відчували себе жахливо в цей час і не могли зробити дуже багато. Але завтра буде футбольний матч, і ми хочемо виграти його", – цитує Бейла Wales Online.

Поєдинок Уельс - Україна розпочнеться о 19:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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