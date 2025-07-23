"Весь світ хоче побачити цей бій": Леннокс Льюїс обрав суперника для Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

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Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс висловив бажання побачити бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Легендарний британський боксер звернувся до "Циганського короля", закликавши його провести поєдинок зі своїм співвітчизником.

За його словами, битву між Ф'юрі та Джошуа хоче побачити весь світ.

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"Ф'юрі потрібен великий бій. Йому потрібен великий британський бій, як у мене з Френком Бруно. Вони вже давно про це говорять. Я сподіваюся, що Ф'юрі та Джошуа це зроблять, тому що Англія любить великі бої, коли справа доходить до боксу.

Це питання поваги – хто найкращий британський чемпіон у надважкій вазі. Весь світ із задоволенням подивиться цей бій, і я теж хотів би його побачити", – наводить слова Леннокса Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що Льюїс відреагував на перемогу Олександра Усика в бою-реванші з Даніелем Дюбуа. Зазначимо, що раніше наш співвітчизник по два рази здолав і Джошуа, і Ф'юрі.

Також на успіх українця відреагував Ф'юрі, укотре виявивши бажання провести третій поєдинок з Усиком. Крім того, "Циганський король" став на захист Дюбуа, який зіткнувся зі шквалом критики після бою з українцем.

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Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа. Також до вашої уваги відео ефектного нокауту.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

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Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Раніше повідомлялося, що Усик ризикує втратити звання абсолютного чемпіона світу.