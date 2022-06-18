"Весь світ ненавидітиме цю країну": чемпіон світу з футболу заявив, що для нього Росія припинила існування

Півзахисник київського "Динамо" Георгій Цитаїшвілі, який на правах оренди виступає за краківську "Віслу", розповів про своє ставлення до Росії на тлі її повномасштабного вторгнення до України.

Футболіст збірної Грузії вважає, що тепер РФ назавжди буде позбавлена нормального життя. Росію очікує повна ізоляція на кшталт СРСР, а ненависть до росіян буде в усьому світі.

"Це люди, які не мають своєї думки. Це люди, які заради грошей та свого блага закриють рота і дивитимуться, як помирають люди та діти. Це люди, які не хочуть розвиватися та жити нормальним життям. У Росії після цього ніколи не буде нормального життя. Весь світ ненавидітиме цю країну і цих людей. Ця країна закриється, ніби збудує стіну навколо себе і житиме там. Це буде інший світ.

СРСР? Так. Люди готові це "схавати", щоб їх не посадили на 10 днів до "мавпятника". Вони бояться сісти до в'язниці, але хочуть жити в країні, де нічого не буде. Для мене Росія припинила існування. Я й так раніше, знаючи про те, що було в Грузії, погано ставився до їхнього президента. Але там такий народ. Звичайно, може десь є кілька нормальних людей у країні - один відсоток із ста. Але я навіть не помічав цього одного відсотка. Таких людей мало. Пропозиції з боку російських клубів? Я їх навіть не розгляну", - сказав Цитаїшвілі в інтерв'ю Sport Arena.

Георгій є вихованцем київського "Динамо", виступав за юнацьку та молодіжну команди "синьо-жовтих", а 2019 року завоював титул чемпіона світу зі збірною України U-20. Однак згодом півзахисник вирішив скористатися своїм грузинським корінням і на дорослому рівні представляти національну команду цієї країни.

Раніше Цитаїшвілі порівняв війну в Україні з вторгненням Росії до Грузії 2008 року, де російські війська також чинили страшні звірства проти мирного населення.

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