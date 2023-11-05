"Весь світ очікує великого бою": промоутер Усика пролив світло на нову дату поєдинку з Ф'юрі

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, висловився щодо майбутнього бою свого клієнта з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

За словами промоутера українця, поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу вже точно не відбудеться 23 грудня. Довгоочікуваний бій було перенесено на початок 2024 року.

"Ми очікували, що Ф'юрі проведе бій з Усиком 23 грудня, такою була наша домовленість, її підписали обидві сторони. Але ми вже деякий час займаємось боксом і знаємо, що якщо боєць не готовий і не бажає виходити на ринг – ти не можеш підштовхнути його, він ніколи цього не зробить. Але весь світ очікує великого бою, тому ми повинні бути гнучкими.

Чи битиметься Усик 23 грудня? Ні. Бій перенесено на початок 2024-го, ось так ми вчинили. Тож зараз Усик знімає всі відео, проводить знімання для майбутнього бою і повертається до свого тренувального табору в Іспанії.

Якщо все буде гаразд, то наступного тижня про щось буде оголошено. Тому раніше наступного тижня я не хочу… Скажімо так, це буде не добре, якщо я оголошу про щось раніше наступного тижня", – сказав Красюк в інтерв'ю iFL TV.

29 вересня стало відомо, що українець і британець підписали контракт на бій, який відбудеться у Саудівській Аравії. Очікувалося, що боксери зійдуться в ринзі уже 23 грудня цього року, але через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, битву за "абсолюта" перенесли орієнтовно на лютий 2024-го.

Зазначимо, що бій між Усиком і Ф'юрі відклали уже не вперше. 29 квітня 2023-го боксери мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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