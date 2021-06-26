Веселощі на Євро-2020: УЄФА показав найбільш курйозні моменти турніру (відео)

Континентальна першість продовжує тішити любителів футболу.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) поділився найсмішнішими моментами за підсумками групового етапу Євро-2020.
У веселому відеоролику зібрані курйозні епізоди за участю футболістів, технічних працівників турніру та уболівальників. Зокрема, португальський рекордсмен Кріштіану Роналду спробував себе в ролі фотографа, а один з відеооператорів приголомшив вмінням грати головою.
Також до сожету потрапили колоритні фанати, які підтримували свої команди на аренах Євро-2020.
EURO 2020 vibes #EURO2020 pic.twitter.com/gLrd9KJyU7— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021
26 червня на Чемпіонаті Європи стартувала стадія плейоф. Збірна Данії стал першим чвертьфіналістом турніру, розгромивши Уельс. О 22:00 в другому матчі 1/8 фіналу зійдуться Італія та Австрія. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію цього поєдинку.
Збірна України проведе свій матч 1/8 фіналу у вівторок, 29 червня. Суперником "синьо-жовтих" буде Швеція. Початок зустрічі на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго - о 22:00 за київським часом.
- Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.