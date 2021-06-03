Веселощі перед матчем: збірна України привітала Караваєва, новачки виконали пісні (відео)

Сьогодні "синьо-жовті" у Дніпрі зіграють другу контрольну зустріч перед Євро-2020.

Напередодні товариського матчу з національною командою Північної Ірландії в розташуванні збірної України панувала святкова атмосфера.

"Синьо-жовті" привітали з 29-річчям захисника Олександра Караваєва. Імениннику подарували одразу два святкових торта, на одному з яких він задув свічки.

Після цього новачки "синьо-жовтих" пройшли посвячення у члени збірної, заспівавши за традицією перед командою.

Матч Україна - Північна Ірландія відбудеться сьогодні у Дніпрі на "Дніпро-Арені". Початок гри - о 21:45. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Раніше головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко назвав підсумкову заявку команди на Чемпіонат Європи-2020.

Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про правила відвідування стадіонів на Євро-2020, які потрібно знати українським уболівальникам.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання