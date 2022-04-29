"Вест Гем" без Ярмоленка не врятувався від поразки у першому півфінальному матчі Ліги Європи

"Вест Гем" без Ярмоленка не врятувався від поразки у першому півфінальному матчі Ліги Європи

У четвер, 28 квітня, "Вест Гем" приймав франкфуртський "Айнтрахт" у першому поєдинку півфінальної стадії Ліги Європи.

Поєдинок завершився перемогою гостей - 1:2 .

Рахунок матчу вже на першій хвилині відкрив Ансгар Кнауфф. Згодом "молотобійці" зуміли відповісти - відзначився Майкл Антоніо.

На початку другого тайму японець Даїчі Камада знову вивів свою команду уперед. До кінця поєдинку "Вест Гем" так і зміг врятуватися від поразки.

Українець Андрій Ярмоленко увесь матч провів на лаві запасних.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 5 травня, на Коммерцбанк-Арені.

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