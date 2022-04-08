"Вест Гем" у меншості втримав нічию у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи

"Вест Гем" у меншості втримав нічию у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи

Ярмоленко провів весь матч на лаві запасних.

У четвер, 7 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи "Вест Гем" вдома зіграв внічию з "Ліоном" - 1:1 .

Рахунок матчу на початку другого тайму відкрив форвард господарів Джеррод Боуен, однак згодом Тангі Ндомбеле зрівняв рахунок.

Зазначимо також, що весь другий тайм "молотобійці" провели у меншості - червону отримав Аарон Крессвелл.

Український вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко провів весь матч на лаві запасних.

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