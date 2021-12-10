"Вест Гем" з Ярмоленко провів провальний вирішальний матч групи Ліги Європи

"Молотобойці" зазнали поразки від загребського "Динамо".

У четвер, 9 грудня, в рамках заключного матчу групового етапу Ліги Європи "Вест Гем" приймав "Динамо" Загреб та зазнав мінімальної поразки - 0:1.

Єдиний гол у матчі, котрий став переможним для гостей, забив Міслав Оршич на 4-й хвилині. До кінця поєдинку господарі поля так і не змогли дати суперникові відповідь.

Український вінгер "молотобойців" Андрій Ярмоленко вийшов у старті та провів на полі 87 хвилин, але не відзначився результативними діями.

Незважаючи на поразку, "Вест Гем" залишився на першому місці турнірної таблиці групи H з 13 очками, забезпечивши собі місце у 1/8 фіналу Ліги Європи.

Хорвати стали другими. Без єврокубкової весни залишилися "Рапід" та "Генк".

Читайте також:

Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів вирішального туру групового етапу

Забитий м'яч Малиновського не врятував "Аталанту" від поразки у вирішальному матчі Ліги чемпіонів з "Вільярреалом"

"Зоря" завершила виступ у Лізі конференцій нічиєю