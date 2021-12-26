"Вест Гем" з Ярмоленком не зміг втримати нічию з аутсайдером АПЛ

Команди забили п'ять голів на двох.
В рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги "Вест Гем" приймав на своєму полі "Саутгемптон". В перший ігровий день різдвяного періоду - Boxing Day - "молотобойці" зазнали поразки - 2:3.
Гості відкрили рахунок вже на 8-й хвилині - відзначився Мохамед Ельюнуссі. "Вест Гем" зміг відповісти лише на 49-й хвилині. Автором голу став Майкл Антоніо.
В середині другого тайму арбітр призначив пенальті у ворота господарів та Джеймс Уорд-Прауз його реалізував. Та вже за три хвилини Саїд Бенрахма знову зрівняв рахунок.
Крапку у поєдинку поставив Ян Бенднарек, який забив вирішальний гол з передачі Уорда-Прауза.
Український вінгер "молотобойців" Андрій Ярмоленко провів майже весь поєдинок на лаві запасних та вийшов на заміну на 81-й хвилині.
- Після цього матчу "Саутгемптон" набрав 20 очок і перемістився на 14 місце у турнірній таблиці АПЛ. "Вест Гем" опустився на шосту позицію.
- В наступному турі "молотобойці" зустрінуться з "Уотфордом", а "Саутгемптон" зіграє з "Тоттенгемом".
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