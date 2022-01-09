"Вест Гем" з Ярмоленком пробився до наступного раунду Кубка Англії

"Вест Гем" з Ярмоленком пробився до наступного раунду Кубка Англії

"Молотобойці" перемогли суперників із "Лідса".

"Вест Гем" переміг "Лідс" у домашньому матчі 1/32 фіналу Кубка Англії - 2:0 .

Рахунок поєдинку у середині першого тайму відкрив півзахисник лондонців Мануель Лансіні. А наприкінці гри Джаррод Боуен подвоїв перевагу "Вест Гема". Гостям так і не вдалося відігратися.

Український вінгер "молотобойців" Андрій Ярмоленко потрапив у заявку на гру, але вийшов на поле лише у компенсований час.

У наступному матчі в рамках 18-го туру чемпіонату Англії "Вест Гем" зіграє з "Норвічем", а "Лідс" гратиме "молотобойцям" у поєдинку 22-го туру АПЛ.

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