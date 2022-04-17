Ветеран Нацгвардії виборов перше "золото" для України на "Іграх нескорених" (фото)

Ветеран Нацгвардії виборов перше "золото" для України на "Іграх нескорених" (фото)

Українці успішно стартували на змаганнях.

Збірна України виборола першу золоту медаль на Іграх нескорених, що тривають у Гаазі.

Як повідомила офіційна сторінка української команди у Facebook, перше місце у штовханні ядра посів Родіон Сітдіков із результатом 9,46 метра.

У 2015 році після участі у боях на Луганщині у Сітдікова діагностували онкозахворювання, але він зміг увійти в ремісію.

Крім того, "срібло" та "бронзу" у перший день змагань Україні принесли Артем Лукашук та Іван Герецун у стрибках у довжину.

Нагадаємо, що збірна України з тенісу здобула першу перемогу в матчі з США на Кубку Біллі Джин Кінг.

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