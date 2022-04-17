Ветеран Нацгвардії виборов перше "золото" для України на "Іграх нескорених" (фото)

Українці успішно стартували на змаганнях.
Збірна України виборола першу золоту медаль на Іграх нескорених, що тривають у Гаазі.
Як повідомила офіційна сторінка української команди у Facebook, перше місце у штовханні ядра посів Родіон Сітдіков із результатом 9,46 метра.
У 2015 році після участі у боях на Луганщині у Сітдікова діагностували онкозахворювання, але він зміг увійти в ремісію.
Крім того, "срібло" та "бронзу" у перший день змагань Україні принесли Артем Лукашук та Іван Герецун у стрибках у довжину.
Нагадаємо, що збірна України з тенісу здобула першу перемогу в матчі з США на Кубку Біллі Джин Кінг.
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