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Ветеран Нацгвардії виборов перше "золото" для України на "Іграх нескорених" (фото)

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Ветеран Нацгвардії виборов перше "золото" для України на "Іграх нескорених" (фото)

facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Українці успішно стартували на змаганнях.

Збірна України виборола першу золоту медаль на Іграх нескорених, що тривають у Гаазі.

Як повідомила офіційна сторінка української команди у Facebook, перше місце у штовханні ядра посів Родіон Сітдіков із результатом 9,46 метра.

У 2015 році після участі у боях на Луганщині у Сітдікова діагностували онкозахворювання, але він зміг увійти в ремісію.

Крім того, "срібло" та "бронзу" у перший день змагань Україні принесли Артем Лукашук та Іван Герецун у стрибках у довжину.

Нагадаємо, що збірна України з тенісу здобула першу перемогу в матчі з США на Кубку Біллі Джин Кінг.

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