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Ветерану збірної Португалії підкорився віковий рекорд плейоф чемпіонатів Європи та світу

Ветерану збірної Португалії підкорився віковий рекорд плейоф чемпіонатів Європи та світу

Захисник збірної Португалії Пепе / Фото: Associated Press

Пепе став найстаршим гравцем в історії плейоф великих міжнародних турнірів.

Центральний захисник збірної Португалії Пепе встановив ще один історичний рекорд.

Він вийшов у стартовому складі португальської команди на матч 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словенії.

Завдяки цьому Пепе став найстаршим гравцем, який коли-небудь брав участь у поєдинку плейоф чемпіонатів Європи та світу.

На момент гри зі словенцями португальському ветерану виповнилося 41 рік і 126 днів. Він побив рекорд воротаря збірної Англії Пітера Шилтона, який на чемпіонаті світу-1990 зіграв проти Італії в матчі за третє місце у віці 40 років та 292 днів.

Зазначимо, що раніше Пепе встановив віковий рекорд чемпіонатів Європи. Вийшовши на поле в матчі першого туру Євро-2024 проти Чехії, він став найстаршим гравцем в історії Євро.

Португалія в серії пенальті здолала Словенію та продерлася до чвертьфіналу Євро-2024. Основний і додатковий час гри завершився з рахунком 0:0, а у серії пенальті підопічні Роберто Мартінеса реалізували всі три свої удари, тоді як словенці – жодного.

Героєм поєдинку став воротар збірної Португалії Діогу Кошта. Відбивши три з трьох пенальті у післяматчевій серії, він встановив історичний рекорд чемпіонатів Європи.

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