Входить до топ-3 найоплачуваніших граців команди: ЗМІ розкрили зарплату Зінченка в "Арсеналі"

Так, 25-річний лівий захисник "канонірів" отримує у своєму новому клубі 150 тисяч фунтів на тиждень. За рік Зінченко заробляє 7,8 мільйона фунтів .

Про це повідомляє The Sun.

Найбільша зарплата в "Арсеналі" – у Габріела Жезуса (13,78 млн фунтів). За ним йде Томас Партей, річна заробітна плата якого становить 10,4 мільйона фунтів.

Зазначимо, що 22 липня Олександр Зінченко офіційно перебрався з "Манчестер Сіті" до лондонського "Арсенала".

Раніше ЗМІ писали, що трансфер Зінченка обійшовся лондонцям у 30 мільйонів фунтів (35 мільйонів євро). Ще 2 мільйони фунтів (2,3 млн євро) передбачені бонусами. Олександр підписав із лондонцями довгостроковий контракт.

Наразі Сашко має в своєму активі чотири матчі за лондонців та одну результативну передачу. Два матчі Зінченко пропустив через пошкодження коліна.

В АПЛ "Арсенал" наразі посідає перше місце в турнірній таблиці. Після шести зіграних турів в активі "канонірів" 15 очок;

Наступний поєдинок підопічні Мікеля Артети проведуть у четвер, 8 вересня. В рамках 1-го туру групової стадії Ліги Європи англійці протистоятимуть на виїзді швейцарському "Цюріху".

Додамо, що Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" 2016 року, але спершу був відданий в оренду до нідерландського ПСВ, а за "городян" дебютував у жовтні 2017 року. У складі "небесно-блакитних" українець загалом провів 127 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 12 асистів. Разом з "Ман Сіті" Олександр чотири рази виграв АПЛ і Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії. Минулого сезону Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 28 матчів в усіх турнірах, відзначився п'ятьма гольовими передачами.