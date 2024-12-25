"Ви божевільні": ексчемпіон світу поставив під сумнів велич Усика після реваншу з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній та напівсередній вагових категоріях Тімоті Бредлі висловився про володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у хевівейті Олександра Усика після його перемоги в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі.

На думку 41-річного американського боксера, українця не варто вважати одним з найвидатніших бійців в історії, незважаючи на всі його перемоги та досягнення.

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"Я навіть збираюся говорити зараз не про бій, а про все це лайно, на кшталт "він найвеличніший боєць всіх часів". Найвеличніший боєць всіх часів? Ви жартуєте? Слухайте, це ефект недавнього тільки через те, що він переміг двох найкращих надважковаговиків цієї епохи, це не робить його найвеличнішим бійцем всіх часів.

Усик, я саме про нього говорю, про Усика. Він не найвеличніший боєць всіх часів, припиніть це. Він провів 7 боїв з 5 бійцями у надважкій вазі. Гаразд, я розумію, що він очистив дивізіон у крузервейті. Я розумію це.

Тепер він у надважкій вазі, переміг двох найкращих бійців у цій категорії. І тепер ви всі говорите, що він найвеличніший. Він провів лише 23 бої. Годі вам. Ви повинні це зупинити. Він легенда, але найвеличніший? Ви божевільні", – сказав Бредлі на своєму YouTube-каналі.

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Реванш Усик – Ф'юрі: підсумки бою

У ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

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На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

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