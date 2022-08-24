"Ви чекаєте на цей бій?": одіозний український боксер анонсував поєдинок із Ломаченком

Український боксер Іван Редкач заявив про проведення бою з колишнім чемпіоном світу в легкій вазі - Василем Ломаченком.

36-річний Редкач нещодавно підписав контракт із промоутерською компанією Star Boxing. Тепер боксер, який останнім часом бився у першій напівсередній вазі, спуститься до легкого дивізіону, де виступає Ломаченко.

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Про провдення поєдинку з Ломаченком Редкач написав на своїй сторінці в Instagram.

"Через один бій фанати боксу побачать поєдинок Іван Редкач – Василь Ломаченко. Ви чекаєте на цей бій?", - написав Редкач.

Редкач на професійному ринзі провів 31 поєдинок: здобув 23 перемоги (18 нокаутом), зазнав 6 поразок і один раз звів бій до нічиєї. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.

У своєму останньому бою Іван скандально програв американцеві Реджису Прогрейсу. Спочатку американцеві присудили перемогу технічним рішенням, однак згодом комісія змінила результат поєдинку на виграш боксера зі США технічним нокаутом.

Раніше розповідалося про те, що Редкач образив Усика через його образ на битві поглядів із Джошуа. Утім, пізніше він перепросив Усика.

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Що стосується Ломаченка, то на його рахунку 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Наступний поєдинок Василь проведе 29 жовтня, його суперником буде непереможний американець - Джамейн Ортіс.