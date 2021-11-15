"Ви дурите народ, цей футбол - лайно рідкісне": ексфутболіст СРСР обурився грою збірної Росії та пішов із прямого ефіру

Його абсолютно не влаштувало те, як зіграли гравці національної команди.

Скандалом завершився прямий ефір програми "Матч Прем'єр" на російському каналі під час гри між Хорватією та Росією у відборі до Чемпіонату світу-2022 .

Так, колишній футболіст збірної СРСР Євгеній Ловчев вщент розкритикував збірну Росії за їхній поєдинок із "картатими". Він настільки був незадоволений діями національної команди, що навіть пішов із студії.

"Ви ж дурите народ за великим рахунком, що у нас футбол нормальний. Та це гівно рідкісне, розумієте? Ви вважаєте, це нормально? 67 відсотків володіння м'ячем це нормально? У нас таки футбольна країна. Мені, щиро кажучи, варто піти звідси, до побачення", - сказав Ловчев.

Russia have been so bad in their decisive World Cup qualifier that one of the pundits stormed out of the studio at halftime pic.twitter.com/xnzWY4qYFE — max seddon (@maxseddon) November 14, 2021

Пізніше, Ловчев пояснив свій вчинок.

"Команда грала як гівно, а вони намагалися скрасити те, що ми всі бачили. Тому я просто підвівся і пішов.

Різниця між мною та хлопцями в одному: я колись полюбив футбол за те, що там забивають голи, що там люди змагаються між собою у спритності та техніці. А мені нав'язують, що результат все спише. Не так! Коли є гра – результат все одно прийде, а коли немає гри, результат колись ощасливить, а потім уже не прийде ніколи", - цитує слова Ловчера РБ Спорт.

Хорватія здобула перемогу з рахунком 1:0 ;

; Як наслідок, хорвати (23 очки) посіли перше місце в підсумковій таблиці групи H, випередивши росіян на один бал. Таким чином, "картаті" оформили вихід у фінальний турнір ЧС-2022;

Росія ж, фінішувавши другою, потрапила в стикові матчі за право зіграти на світовій першості.

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