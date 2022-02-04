"Ви – наші герої": Зеленський подякував збірній України з футзалу за гру проти Росії

Президент зазначив, що це найкращий результат українських футзалістів на Євро за останні 17 років.
Президент Володимир Зеленський подякував збірній України з футзалу за гру проти Росії у півфіналі Євро-2022.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в Twitter.
Президент зазначив, що попри поразку наші гравці все одно герої.
"Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні", — сказав Зеленський.
Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні! pic.twitter.com/mwhl0D4EUP— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2022
Нагадаємо, у півфінальному матчі Євро збірна України з футзалу поступилася збірній Росії з рахунком 3:2. У неділю українці зіграють проти Іспанії або Португалії матч за третє місце.
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