"Ви не гідні кращого": Беленюк присоромив російських спортсменів, показавши розбомблений "Авангард"

Російські загарбники знищують столичну інфраструктуру.

Чемпіон Олімпіади-2020 в Токіо та народний депутат України Жан Беленюк показав жахливі наслідки бомбардування Києва російськими окупантами.

Борець греко-римського стилю зняв відео на тлі зруйнованого влучанням ракети залу "Авангард", де він свого часу займався баскетболом.

"У цьому залі колись займався баскетболом. Бажаю всім спортсменам з Росії, які відмовчуються, а деякі, найупоротіші (або продажні, як Рома Власов) підтримують дії Кремля, тренуватися в таких умовах все життя! Ви не гідні кращого!" - підписав відео Беленюк.

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