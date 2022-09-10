"Ви не можете поїхати туди грати": українські футболісти відреагували на оголошення матчу Росія - Боснія і Герцеговина

Українські футболісти відреагували на новину про проведення товариського матчу між збірною Росії та командою Боснії і Герцеговини.

Незважаючи на повномасштабне вторгнення російських військ до України, боснійська збірна вирішила зіграти спаринг із командою країни агресорки. Матч Росія - Боснія і Герцеговина заплановано на 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

Своє обурення ситуацією висловили відомі особистості українського футболу, зокрема гравці та функціонери.

Український форвард Артем Кравець закликав боснійських футболістів відмовитись від матчу з Росією. 33-річний нападник звернувся до Ібрагіма Шехіча та Аміра Хаджіахметовича, з якими разом виступав за турецький "Коньяспор".

"Я знаю вас як дуже хороших і чесних хлопців, ви не можете поїхати туди грати в футбол", - написав Кравець в Instagram.

Півзахисник італійської "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський прокоментував твіт Боснійської федерації футболу, де йшлося про рішення провести товариський матч із РФ.

Українець опублікував фото зруйнованого стадіону "Десни" в Чернігові та підписав із сарказмом: "Спорт поза політикою. Безперечно".

Sport out of politics. Sure. pic.twitter.com/ycL87NsYpF — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) September 9, 2022

Інші гравці збірної України - капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко та захисник Микола Матвієнко також поділилися у соцмережах дописом з красномовним запитанням до боснійських футболістів: "Босніє та Герцеговино, ви справді хочете грати з національною командою держави-терористки?".

Проти проведення товариського матчу Боснії і Герцеговини з командою країни-агресорки також публічно виступив директор з футболу донецького "Шахтаря", колишній капітан "гірників" та національної збірної Хорватії Даріо Срна.

Він виклав у соцмережах зображення боснійського прапора з текстом "Віримо в тебе. Ні матчу".

Раніше в УЄФА повідомили, що не заперечують проти проведення поєдинку між збірними Боснії і Герцеговини і РФ. У відповідь Українська асоціація футболу (УАФ) вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу за участю країни-агресорки.

Своєю чергою, лідери збірної Боснії та Герцеговини вже висловили солідарність з Україною та заявили, що бойкотуватимуть товариський матч із Росією.

Додамо, що Боснія та Герцеговина була суперником збірної України у групі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. У Львові команди зіграли внічию (1:1), а на виїзді українці обіграли балканців (0:2) та завоювали путівку до плейоф відбору на мундіаль.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

Росіяни востаннє провели матч у відборі до ЧС-2022 у листопаді минулого року. Тоді вони поступилися Хорватії 0:1.

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