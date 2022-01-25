"Ви не побачите, як Мане пере труси": організаторів Кубка Африки звинуватили у дискримінації

"Ви не побачите, як Мане пере труси": організаторів Кубка Африки звинуватили у дискримінації

Тренер Малаві поскаржився на умови для своєї команди.

Головний тренер збірної Малаві Маріо Марініка поскаржився на умови, в яких проживає його команда на Кубку Африки.

Фахівець помітив несправедливість із боку організаторів турніру, адже гравці його команди змушені самостійно прати форму, а готель у Бафуссамі не забезпечив їх предметами першої потреби.

"Ви не побачите, як Садіо Мане стирає свої труси і вішає їх сушать на кущ. У Гамбії та сама проблема. Тут різні стандарти, до команд відносяться по-різному.

Ми говоримо про інклюзивність, хочемо, щоб андердоги, маленькі команди робили фантастичні речі, але коли справа доходить до пізніх стадій турніру, всі представляють матч Сенегал – Марокко, наприклад, а не Малаві – Кабо-Верде.

Потрібно запитати себе: чому таке відбувається тільки з маленькими командами – з нами, з Коморами, з Гамбією?

Я попросив своїх колег та керівників збірної подати офіційну жалобу. Я поскаржився керуючим готелем, ми три дні чекали, коли у всьому розберуться", – цитує тренера ESPN.

Малаві в 1/8 фіналу Кубка Африки зустрінеться із Марокко.

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