"Ви обидва - маленькі сосиски, лайно": Ф'юрі хамовито "наїхав" на Усика та Джошуа

Володар пояса WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі образливо висловився на адресу чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика та Ентоні Джошуа.

"Циганський король", абсолютно не добираючи слів, розкритикував Усика, який раніше заявив, що Ф'юрі боїться його. Перепало від свого співвітчизника і Джошуа за те, що він нібито зволікає з підписанням угоди на їхній бій.

"Усик - ти маленький виродок. Несеш лайно про те, що я тебе боюсь? Я проткну своїм кулаком твоє вухо, маленька сосиско.

А інше лайно, цей здоровенний бодибілдер Джошуа, справжнє лайно. Не знаю, як довго він має контракт, але він його не підписує. Ти - маленька сосиска, ти не хочеш битися зі мною. Твій менеджер - сосиска.

Я ніколи не бачив нічого подібного, обидва - купа лайна. Однак, я битимуся 3 грудня, якщо ця сосиска підпише контракт. А я так не думаю, тому що він не може собі це дозволити. У нього немає яєць, бо він - мішок лайна. Ви обидва - маленькі сосиски. Джошуа та Усик - лайно", - сказав Ф'юрі у відеозверненні, яке виклав у Twitter.

‼️ Tyson Fury ripping into Oleksandr Usyk and Anthony Joshua today…



[ @Tyson_Fury]

pic.twitter.com/98ijQ2C0vK — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 23, 2022

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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