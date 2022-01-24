"Ви справді думаєте, що хтось із них побив би мене?": Майк Тайсон розчарований боєм Усика із Джошуа

"Ви справді думаєте, що хтось із них побив би мене?": Майк Тайсон розчарований боєм Усика із Джошуа

55-річний американець вважає що на піку своєї форми був сильнішим за українця та британця.

Легендарний американський боксер Майк Тайсон залишився незадоволений першим боєм між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа.

55-річний "Залізний Майк" запевнив що ані Усик, ані Джошуа не змогли б скласти йому конкуренцію, коли він перебував у своїй найкращій формі.

"Після перегляду бою Усик - Джошуа я подумав: може, у них був поганий день. Судячи з цього виступу, ви справді думаєте, що хтось із них побив би мене, коли я був у розквіті сил?", - сказав Тайсон.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули;

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