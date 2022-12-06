"Ви стали символом нескореності": Шевченко зворушливо привітав військових ЗСУ (відео)

Сьогодні, 6 грудня, в українських захисників свято – День Збройних сил України. До привітань долучився легендарний український футболіст Андрій Шевченко.

Колишній тренер збірної України опублікував відеозвернення у Facebook.

"Наші дорогі воїни, і чоловіки, і жінки, ви – сталеві та незламні. Ми пишаємося кожним з вас. З щирого серця вітаю вас з Днем Збройних Сил України.

Ви стали символом нескореності. Низький уклін вам за вашу волю до перемоги України. Бережіть себе. Світла пам’ять кожному, хто поклав голову за свою Батьківщину. Слава Україні, слава ЗСУ", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, що українських захисників також привітав чемпіон світу WBO, WBA, IBO та IBF в надважкій вазі Олександр Усик.

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