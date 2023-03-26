"Ви тренер, маєте ліцензію?": Петраков посварився з журналістом після дебюту на чолі збірної Вірменії

Колишній головний тренер збірної України, а нині керманич національної команди Вірменії Олександр Петраков різко відповів представнику ЗМІ на пресконференції після матчу 1-го туру відбору на Євро-2024 проти Туреччини.

Поєдинок завершився домашньою поразкою вірменської команди з рахунком 1:2. Один з журналістів запитав Петракова, чи не запізнився він із замінами в другому таймі, на що отримав відповідь у досить грубій манері.

"Ви тренер, маєте ліцензію? Можете подати свою кандидатуру на посаду головного тренера збірної, тренуватимете, якщо ви кажете, що я запізнився. Дорікаєте цим. У вас ліцензія С, а кажете тренеру, який має ліцензію PRO.

Я не вважаю, що я запізнився із замінами. Взагалі хлопців не знаю, хто на якій позиції. Для того, щоб щось зробити, треба більше дізнатися. Але це не відмовка. Розумієте, про що йдеться, хто розуміється на футболі. За тиждень неможливо дізнатися хлопців, куди кого поставити, ким підсилити гру й так далі. Хочете звинувачувати мене – звинувачуйте", – сказав Петраков.

Раніше повідомлялося, що Петраков зробив неоднозначну заяву, що "футбол не повинен політизуватися". Перед цим він викликав до збірної Вірменії чотирьох футболістів з чемпіонату Росії.

В іншому матчі цього квінтету Хорватія на власному полі зіграла внічию з Уельсом – 1:1.

з Уельсом – 1:1. У другому турі кваліфікації на Євро-2024, 28 березня, Туреччина прийме Хорватію, а Уельс вдома зіграє з Латвією. Команда Вірменії пропустить другий тур.

Нагадаємо, Петраков офіційно залишив посаду керманича збірної України 12 січня. Українська асоціація футболу (УАФ) вирішила не продовжувати співпрацю зі спеціалістом, чий контракт з національною командою був розрахований до 31 грудня 2022 року.

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