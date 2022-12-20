"Ви – уйо**и, ви – сволота": футболістка збірної Росії "рознесла" Путіна та Лукашенка

Футболістка збірної Росії та іспанського "Еспаньйола" Надія Карпова вкотре розкритикувала кремлівського диктатора Володимира Путіна.

На своїй сторінці в Instagram вона відреагувала на заяву самопроголошеного президента Білорусі ОЛександра Лукашенка, який заявив, що вони з Путіним – обидва агресори.

"Ви – уйо**и, ви – сволота. Ви ті, хто влаштував геноцид. Ви ті, кого треба судити. Ви не просто "токсичні", ви фашисти, яким давно немає місця в сучасному світі. Сподіваюся, ви отримаєте по заслугах. Тому що добро завжди перемагає зло", – написала футболістка.

instagram.com/karpichito/

Додамо, що в червні Карпова в інтерв'ю BBC жорстко розкритикувала путінський режим та розв'язану ним війну в Україні. Надія наголосила, що пропаганда Кремля намагається "зомбувати" росіян.

На початку листопада 27-річна футболістка у себе в соцмережах привітала співвітчизників з Днем народної єдності антивоєнним віршем.

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