"Ви знаєте де Бубка?": Беленюк розкритикував НОК України за відсутність позиції щодо відсторонення російських спортсменів

"Ви знаєте де Бубка?": Беленюк розкритикував НОК України за відсутність позиції щодо відсторонення російських спортсменів

Нардеп вважає, що Україна має зробити максимум для усунення РФ від міжнародного спорту.

Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк поділився думками про усунення російських спортсменів та висловив незадоволення роботою НОК України.

"Україна має зробити максимум для цього. Ми маємо саботувати участь Росії у всіх змаганнях. Я не знаю, як зараз ведеться дипломатична робота в Національному олімпійському комітеті (НОК) України щодо повного усунення РФ із МОК. Принаймні вона не висвітлюється у ЗМІ.

Міністерство спорту України хоча б окреслило якусь позицію, позиція НОК не зрозуміла в принципі. Мало просто працювати, треба ще якось комунікувати цю історію хоча б усередині України.

Поляки публічно займають по відношенню до росії жорстку позицію аж до усунення, поки після закінчення війни агресором не буде компенсовано всіх збитків, завданих нашій країні. А що думає НОК, ніхто не знає", - зазначив Беленюк у інтерв'ю FanDay.net.

Беленюк також додав, що не знає де знаходиться президент НОК України Сергій Бубка

"Я з ним не розмовляв. Я не знаю де Бубка. Цього, на мою думку, ніхто не знає. Ось ви знаєте, де Бубка? От і я не знаю, але думаю, що головний олімпієць має бути зі своїми спортсменами в такі кризові моменти для країни", - підкреслив він.

Раніше українська легкоатлетка та депутатка Верховної Ради Ольга Саладуха теж розкритикувала Національний олімпійський комітет країни та Міністерство молоді та спорту за відсутність чіткої жорсткої позиції щодо російських спортсменів, чия країна розв'язала масштабну війну проти України.

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