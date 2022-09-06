"Виб'є його з колії: претендент на один з поясів Усика назвав фаворита бою українця проти Ф'юрі

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойс поділився думками про можливий поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком та володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку 36-річного британця, перемогу у титульному бою здобуде його співвітчизник - Тайсон Ф'юрі.

Зазначимо, що Джо Джойс є одним із претендентів на поєдинок з Олександром Усиком. 24 вересня непереможний британець у бою з новозеландцем Джозефом Паркером розіграє тимчасовий пояс WBO у надважкій вазі та статус обов'язкового претендента на повноцінний титул WBO, який належить українцю.

"Я завжди думав, що Ф'юрі переможе Усика, бо він більший. Він може стати в стійку шульги, у нього більший розмах рук. Але з Джошуа Усик довів, що може змагатися з більшими хлопцями.

Я гадаю, що це інший бій. Як на мене, Усик вже прорахував Джошуа перед їхнім поєдинком, а Ф'юрі куди більш непередбачуваний. У нього швидкий джеб, гарні захисні навички.

Мені здається, що Ф'юрі висітиме на ньому. Він почне бити Усика, виб'є його з колії та зробить свою роботу. Але я буду радий подивитися цей поєдинок і побачити, хто візьме гору, тому що хочу битися з переможцем", - сказав Джойс в інтерв'ю YouTube-каналу Thaboxingvoice.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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