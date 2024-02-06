"Виб'ю тобі зуби": Ф'юрі пригрозив менеджеру Усика, але одразу взявся перепрошувати

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі гостро висловився на адресу менеджера чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика Егіса Клімаса, який раніше обізвав "Циганського короля" боягузом через зрив поєдинку за звання "абсолюта".

Під час стриму між командами Ф'юрі та Усика британський боксер почав погрожувати Клімасу вибити зуби за нібито образи на адресу своєї дружини. Однак швидко з'ясувалося, що представник українця нікого не ображав і Тайсон став просити вибачення.

– Егісе, ніколи не називай мене боягузом! У мене 35 професійних боїв. Я в боксі 18 років. Я 10 разів вставав з канвасу після найбільших ударів в історії, щоб перемогти. Ніколи не був боягузом, ніколи не відступав у своєму житті. Якщо якась людина називає мою дружину с**ою – я виб'ю тобі зуби! Ти зрозумів?

– Я не називав твою дружину с**ою. Я не робив такого лайна.

– Тоді я перепрошую за слова, бо я думав, ти сказав про мою дружину.

– Лайно трапляється!

– Я боксував усе своє життя. Чому ти називаєш мене боягузом? Ти ж ніколи не боксував!, – сказав Ф'юрі.

Поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого, однак через травму британця його перенесли на 18 травня . Місце проведення бою не змінилося – боксери зійдуться в ринзі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Щоб уникнути ще одного зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Нагадаємо, переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Читайте також:

"Незакінчена справа": промоутер назвав єдину мотивацію Володимира Кличка повернутися у бокс

"Не можу дочекатися, щоб розбити кролика": Ф'юрі відреагував на нову дату поєдинку з Усиком

"Сага триває": легенди боксу Льюїс та Голіфілд відреагували на зрив бою Усик – Ф'юрі