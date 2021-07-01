"Вибач, Англіє": Усик зробив прогноз на результат чвертьфіналу Євро-2020 за участю України

"Вибач, Англіє": Усик зробив прогноз на результат чвертьфіналу Євро-2020 за участю України

Суперважковаговик не залишився осторонь від грандіозного футбольного турніру.

Український боксер Олександр Усик зробив прогноз на результат чвертьфінального матчу Євро-2020 між збірними його країни і Англії.

В Instagram було опубліковано ролик, в якому непереможений суперважковаговик на мові суперника заявив: "Вибач, Англія, Україна розіб'є тебе. Україна - чемпіон".

Україна пробилася до плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) і поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстра-таймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла до 1/8 фіналу з першого місця у групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

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