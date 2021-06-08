"Вибачте, буваю різкий": Леоненко перепросив за критику нової форми збірної

Раніше він називав нову форму, де зображена карта України, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава", "черговою дурістю політиків".

Ексгравець збірної України та київського "Динамо", а нині футбольний експерт Віктор Леоненко перепросив за своє скандальне висловлювання щодо нової форми національної команди.

Про це повідомляє "Фокус".

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Леоненко запевнив, що підтримує цілісність України і буде вболівати за збірну України на Євро-2020. Він згадав, що коли був гравцем — то із задоволенням одягав футболку збірної України і представляв країну в міжнародних матчах.

"Футболка української збірної — це символ для всіх уболівальників. Упевнений, що команда Андрія Шевченка націлена на перемогу, і така футболка буде їх надихати. Я знаю, як сильно потрібна підтримка всіх українців нашої збірної, яка вперше за багато десятиліть досягла таких результатів. І вибачте, якщо буваю різкий у коментарях щодо політиків — люблю Україну, футбол, але не політиків", — сказав футбольний експерт.

Нагадаємо, що Віктор Леоненко потрапив в скандал, заявивши, що "нова форма — це чергова дурість політиків".

"Це все влаштували потворні політики, яких один або два відсотки в народі. Я б їх сильно бив палицями", — говорив він.

6 червня національна збірна України з футболу представила ігрову форму до Чемпіонату Європи-2020.

Однак нова форма викликала значний резонанс в Мережі і обурення в країни-агресора.

Втім, в УЄФА відповіли, що нова форма збірної України відповідає всім вимогам, тому немає ніяких підстав, щоб заборонити грати в ній на Євро-2020.

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